Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın acı günü
28.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:53
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vefat eden babası Abdülbaki Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vefat eden babası Abdülbaki Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.
Hulusi Akar Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Yalçın'ın (79) ailesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Yalçın'ın cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlıktaki defnedildi.
Başkan Mustafa Yalçın, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil