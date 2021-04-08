Talas Belediye Başkanı Yalçın, genç teğmenin nikahını kıydı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Jandarma Teğmen Kaan Kurt'un nikahını kıydı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Jandarma Teğmen Kaan Kurt'un nikahını kıydı.

Melikgazi Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen törende, daha öncede Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı görevi yapan teğmen Kurt ile Esra Karaca'nın nikahı Talas Belediye Başkanı Yalçın tarafından kıyıldı.

Evlilik cüzdanını yeni evlenen çifte takdim eden Yalçın, mutluluk diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün