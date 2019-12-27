Talas Bayram Kılıç Camii İbadete Açıldı

27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:22

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine hayırsever Bayram Kılıç tarafından yaptırılan cami cuma namazıyla ibadete açıldı. Açılışa milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Talas'ın Reşadiye Mahallesi Onurkent Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait olan arsaya inşa edilen cami cuma namazı öncesinde yapılan törenle ve dualarla hizmete açıldı.



AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Milletvekili İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın birlikte cami açılışını gerçekleştirdiği törene çok sayıda vatandaş da katıldı.



Hava şartları nedeniyle cami içerisinde gerçekleşen törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, caminin insanları bir araya getiren bir merkez olduğuna vurgu yaparak, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiği söyledi. Camilerin yalnızca ibadet yerleri olmadığının altını çizen Yalçın, şunları kaydetti: "Burada yapılan bu caminin zikir yuvası, fikir yuvası olması aynı zamanda ilim ve ibadet yuvası olması ve dolu dolu olması temennisiyle teşekkür ediyorum."



Cami arsasının önceki dönem Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu döneminde tahsis edildiğini hatırlatan Başkan Yalçın, "Sevgili kardeşlerimiz, bugün hep bir aradayız. Bir önceki belediye başkanımız Mustafa Palancıoğlu zamanında burası cami arsası olarak Bayram Kılıç Bey'e tahsis edilmişti. Biz de cami inşaatını başlattık, budan dolayı da çok mutlu olduk. Hayırseverimiz, Bayram Kılıç Bey, cami inşaatı tamamlanana kadar her aşamasında yanında oldu. Tekrar teşekkür ediyorum." dedi.



Daha sonra konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da caminin birleştirici rolüne dikkat çekerek, "Elhamdülillah müminlerin kardeşliği olarak en güzel tabloyu yaşıyoruz. Kayserimiz bir yandan doğal güzellikler ve lezzetleri ile anılırken tabi diğer yandan da hayırsever insanıyla da bilinir. O açıdan bu şehri güzelleştiren sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardında Başkan Büyükkılıç tarafından caminin yapımını üstlenen hayırsever Bayram Kılıç'a teşekkür plaketi verildi. Plaketin ardından Başkan Yalçın ve diğer protokol üyelerince Bayram Kılıç'a el yazması Ayet-el Kürsi tablosu hediye edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA