Talas Bayram Kılıç Camii Açılıyor
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Talas Bayram Kılıç Camii Açılıyor

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine hayırsever Bayram Kılıç tarafından yaptırılan cami açılışa hazır.Reşadiye Mahallesi Onurkent Caddesi üzerinde yaptırılan cami 27 Aralık Cuma günü düzenlenecek programla ibadete açılacak.

25.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:54
Talas Bayram Kılıç Camii Açılıyor

Mülkiyeti 'ne ait arsa üzerine hayırsever Bayram Kılıç tarafından yaptırılan cami açılışa hazır.


Reşadiye Mahallesi Onurkent Caddesi üzerinde yaptırılan cami 27 Cuma günü düzenlenecek programla ibadete açılacak.


Cuma namazıyla birlikte hizmete girecek olan caminin açılışına çok sayıda vatandaş ile Kayseri protokolünün katılması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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