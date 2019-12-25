Talas Bayram Kılıç Camii Açılıyor

25.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:54

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine hayırsever Bayram Kılıç tarafından yaptırılan cami açılışa hazır.



Reşadiye Mahallesi Onurkent Caddesi üzerinde yaptırılan cami 27 Aralık Cuma günü düzenlenecek programla ibadete açılacak.



Cuma namazıyla birlikte hizmete girecek olan caminin açılışına çok sayıda vatandaş ile Kayseri protokolünün katılması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA