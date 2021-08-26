Talas Başakpınar Sanayi Sitesi'nin ulaşım ağı yenilendi
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Talas Başakpınar Sanayi Sitesi'nin ulaşım ağı yenilendi

Talas Başakpınar Sanayi Sitesi'nin ulaşım ağı yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi, asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Talas Belediyesi, asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Başakpınar sanayi sitesine giden yol ve site içi bağlantı yollarında asfalt çalışmaları tamamlandı.

Başakpınar Mahallesi sınırları içinde yer alan Kayseri-Malatya yolu üzerindeki sanayi sitesine yönelik alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında altyapısı tamamlanan bin 500 metre uzunluğundaki yola 3 bin ton asfalt serilerek site içi ulaşım ağında kalite yükseltildi.

Beton santralleri, doğal taş ve mobilya fabrikaları gibi çeşitli işletmelerin bulunduğu Başakpınar Sanayi Sitesi'nin yollarının yenilenmesiyle birlikte rahat ve konforlu bir ulaşım ağı gerçekleştirilmiş oldu. - KAYSERİ

Talas Başakpınar Sanayi Sitesi'nin ulaşım ağı yenilendi
Talas Başakpınar Sanayi Sitesi'nin ulaşım ağı yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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