Talas Antika Pazarı'nda 'mezat' ucuzluğu

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından her ayın 2. haftasında kurulan antika pazarında düzenlenen mezat, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde aralık ayının ikinci haftası olması nedeni ile kurulan pazarda, plaklardan radyolara, daktilolardan koleksiyon arabalara kadar birçok antika ürün yer aldı. Pazar içerisinde düzenlenen mezat ile vatandaşlar tezgahlarda gördükleri ürünleri açık arttırma usulü ile daha uygun fiyata aldı.

Tezgahta 550 TL'ye gördüğü antika fotoğraf makinesini mezatta 270 TL'ye satın alan antikasever Hayati Ermiş, "Antika merakımızdan dolayı buraya sürekli geliyoruz. Uygun oldukça ziyaret ediyoruz. Bugün körüklü bir fotoğraf makinesi aldım. Mezattan aldım bunu da. Tezgahtaki fiyatını sorduğumda çok pahalı gelmişti ama mezat uygun geldi. Bu makine tezgahta 550 TL gibi bir fiyat görmüştü, ben de mezattan 270 TL gibi bir fiyata aldım. Gayet uygun bir fiyata geldi yani. Buradaki antikacılar gerçekten sıcakkanlılar ve bilgili insanlar. Talas Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum, güzel bir yer ve mekan ayarlamışlar" dedi. - KAYSERİ