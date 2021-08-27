Talas Açık Hava Sineması artık 2 noktada birden
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Talas Açık Hava Sineması artık 2 noktada birden

Talas Açık Hava Sineması artık 2 noktada birden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2019 yılında başlatılan ve pandemi nedeniyle verdiği 1 yıl aranın ardından yeniden devam eden Açık Hava Sinema Günleri, artık 2 noktadan gerçekleştirilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2019 yılında başlatılan ve pandemi nedeniyle verdiği 1 yıl aranın ardından yeniden devam eden Açık Hava Sinema Günleri, artık 2 noktadan gerçekleştirilecek.

Daha önceden Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda düzenlenen sinema etkinliği, Ali Dağı 360 Kafe'nin yanı başında oluşturulan yeşil alanda da yapılacak. Böylece yaz cumartesilerinin vazgeçilmezi haline gelen açık hava sineması keyfi her iki noktada birden sinemaseverlere keyifli anlar yaşatacak.

BU CUMARTESİ 2 GÜZEL YERDE 2 AYRI FİLM

28 Ağustos Cumartesi günü yapılacak etkinlik, iki farklı noktada birbirinden güzel filmler gösterime sunulacak. Ali Dağı 360 Kafede Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Neşeli Günler" beyaz perdede sinema severlerle buluşacakken Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda ise animasyon filmi izlemek isteyenler için "Buz Devri 5" seyirciyle buluşacak.

Her iki noktada birden düzenlenen etkinliğe önceden olduğu gibi bu haftada sinemaseverlerin yoğun ilgisi bekleniyor. - KAYSERİ

Talas Açık Hava Sineması artık 2 noktada birden
Talas Açık Hava Sineması artık 2 noktada birden
Talas Açık Hava Sineması artık 2 noktada birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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