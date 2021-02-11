Talas'a yeni hayır eserleri kazandırılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'nde yapımı devam eden cami ve Kur'an kursu inşaatlarında denetlemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsalar üzerine hayırseverler tarafından yaptırılan cami ve Kur'an kursu inşaatlarını hayırseverlerle gezen Başkan Yalçın, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ali Kiper tarafından yaptırılan Kur'an kursunu, ardından Mustafa ve Naciye Büyükperdah Camii ve Kur'an kursu inşaatını gezen Yalçın, son olarak da Mehmet Mercan tarafından yaptırılan Berat Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Yalçın, hayır eserlerinin Mevlana Mahallesi'ne yapılmasının da ayrı bir önem arz ettiğini belirtti.

Mevlana Mahallesi'nin 80 bin nüfusuyla Kayseri'nin en büyük mahallesi olduğunu belirten Yalçın, eserler tamamlandığında önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini vurguladı.

Cami ve Kur'an kurslarının Türk kültüründeki yeri ve önemine değinen Yalçın, "Bizim kültürümüzde cami ve Kur'an kurslarının yeri ayrıdır. İşte burada da o önemin göstergesi olarak bir eser kazandırılıyor, bir tohum atılıyor. Hanımların, çocukların, gelecek nesillerin ve cami cemaatinin eğitimi çok önemli. Burada gelecek nesillere kıyamete kadar sürecek bir eser bırakılıyor. Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Bu eserleri yaptıran hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın'a eşlik eden Hayırsever Mustafa Büyükperdah da eserlerin kazandırılmasına destek olan Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin