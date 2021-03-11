Talas'a hayırsever tarafından aile sağlık merkezi yapılacak

Talas ilçesinde hayırsever Ünal Sağıroğlu tarafından aile sağlığı merkezi yapılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın ile hayırsever Sağıroğlu arasında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ne yapılacak merkez için protokol imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile hayırseverler Ünal Sağıroğlu ve Mustafa Sağıroğlu katıldı.

Burada konuşan Vali Günaydın, kentte eğitim, sağlık gibi birçok alanda hayırseverlerin yardımıyla önemli işlere imza atıldığını belirterek, hayırseverlere teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Yalçın da aile sağlığı merkezinin 81 bin nüfuslu Mevlana Mahallesine yapılacağını aktardı.

Hayırsever Ünal Sağıroğlu da yıllardır böyle bir hayır işine başlamak istediklerini ifade ederek, kendisine imkan sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin