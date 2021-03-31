Talas'a bir kütüphane daha geliyor
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Talas'a bir kütüphane daha geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Talas'a bir kütüphane daha geliyor

Talas Belediyesi, 7/24 Kütüphaneden sonra Talas'a bir yeni kütüphane daha kazandırıyor.

Talas Belediyesi, 7/24 Kütüphaneden sonra Talas'a bir yeni kütüphane daha kazandırıyor.

Kiçiköy Mahallesi Altıntepe Camii'nin altında yaptırılacak olan kütüphane başta öğrenciler olmak üzere bölge sakinlerinin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeye yeni kütüphaneler kazandırmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na armağan olsun diye Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanemizi hizmete sunmuştuk. O günden bu yana çok büyük ilgi gören ve bu alandaki büyük boşluğu dolduran '7/24 Uyumayan Kütüphane'den sonra şimdi de Kiçiköy Mahallesi'ne bir semt kütüphanesi kazandırmak üzere çalışmalara başladık. Altındede Camii altında yaklaşık 400 m alana sahip toplam 100 kişilik kütüphanenin yapımına başladık. İnşallah burasını da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerimizin ve Talaslı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

İl Halk Kütüphanesi'nden devraldıkları gezici kütüphane ile kırsal mahallelere de kitap ulaştıracaklarını dile getiren Başkan Yalçın önümüzdeki dönemde Mevlana Mahallesi'ne bir semt kütüphanesi kazandıracaklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Talas'a bir kütüphane daha geliyor
Talas'a bir kütüphane daha geliyor
Talas'a bir kütüphane daha geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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