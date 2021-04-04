Talas'a 100 bin ağaç daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas'a 100 bin ağaç daha

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Talas'a 100 bin ağaç daha

Talas Belediyesi, başta Ali Dağı ve çevresi olmak üzere ilçeye toplam 100 bin ağaç daha dikecek.

Talas Belediyesi, başta Ali Dağı ve çevresi olmak üzere ilçeye toplam 100 bin ağaç daha dikecek. Göreve geldiği günden bu yana ağaçlandırma çalışmalarıyla dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2021 yılı içerisinde yapraklı ve iğneli olmak üzere toplam 100 bin ağaç dikeceklerini söyledi.

Ali Dağı 360 girişinde oluşturulan geçici fidanlığa indirilen yeni fidanları inceleyen Başkan Yalçın, daha yeşil bir Talas için çok ciddi gayret sarfettiklerine dikkat çekti. Bu yıl 100 bin ağaç dikeceklerini ifade eden Başkan Yalçın, şu ana kadar 40 bin ağaç fidanının bölgeye getirilerek dikime hazırlandığını söyledi.

"ALİ DAĞIMIZ ORMANA DÖNÜŞECEK"

Dikim için hazırlanan ağaçlar hakkında da bilgi veren Başkan Yalçın, birçok türde ağaç ile Ali Dağı'nı ve Talas'ı daha yeşil hale getireceklerini belirtti. Yalnızca 30 çeşit ağaç grubunun Ali Dağı'na dikiminin gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Yalçın, "Ali Dağı'nı adeta ormana dönüştüreceğiz" dedi.

Yeniden Yeşil Talas için park bahçe, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Yalçın "Göreve geldiğimiz 2019 yılından beri Talasımızı daha yeşil hale getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl yaklaşık 70 bin ağacı toprakla buluşturduk. Bu yıl da nasip olursa en az 100 bin ağaç dikmeyi hedefliyoruz ve bunun ilk adımını 40 bin ağaç fidanımızı hazırlayarak atmış olduk. İnşallah Karaçam, Sedir, Ahlat, Meşe, İğde, Çitlembik ve bölgeye özgü endemik türler olmak üzere yaklaşık 30 çeşit bitki grubunu toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Başkan Yalçın, pandemi tedbirleri elverdiği takdirde ağaç dikimlerini çeşitli sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve gönüllü vatandaşlarla birlikte şenlik havasında gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Talas'a 100 bin ağaç daha
Talas'a 100 bin ağaç daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burcu Biricik Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Talas'a 100 bin ağaç daha - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 17:19:50. #1.15#
title