Talanx Grubumuzun Türkiye ve Sigorta Sektörümüze Güveni Tam"

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, "Talanx Grubumuzun Türkiye'mize ve sigorta sektörümüze güveni tam. Grubumuz, ana hedef pazarlarından biri olan Türkiye sigorta sektöründe pazar payını seçici olarak arttırmaya devam edecek ve doğabilecek satın alma ve birleşme fırsatlarını takip edecektir." ifadelerini kullandı.

Hancıoğlu, yaptığı açıklamada, Talanx Grubu'nun HDI sigorta şirketini satın alarak 2006 yılından bu yana Türkiye sigorta sektöründe başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, grubun, öncelikli hedef pazarlarından biri olan Türkiye'ye özellikle odaklandığını bildirdi.

Tüm hedef pazarlarda olduğu gibi burada da stratejik hedefin sektördeki ilk 5 şirket arasında yer almak olduğunu aktaran Hancıoğlu, şunları kaydetti:

"Talanx, bu hedef doğrultusunda gerek organik gerekse inorganik olarak büyümeyi sürdürmeyi hedeflemektedir. Grubumuzun Türkiye'mize ve sigorta sektörümüze güveni tam. Buna paralel olarak grup, döviz kurunda bugünlerde yaşadığımız gelişmelerden önce ocak ayında, Liberty Sigorta'nın yüzde 99,4 hissesini satın aldı. Döviz kurundaki gelişmeler her ne kadar teknik ve finansal açıdan birtakım zorlukları beraberinde getiriyor olsa da Talanx Grubu, ana hedef pazarlarından biri olan Türkiye sigorta sektöründe pazar payını seçici olarak artırmaya devam edecek ve doğabilecek satın alma ve birleşme fırsatlarını takip edecektir."