Talak ne demek? Talak anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Talak, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Talak ne demek? Talak anlamı ne? İşte, Talak kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Talak kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Talak anlamı ne? Talak ne demek?

TALAK NE DEMEK?

Sözlükte "serbest kalmak/serbest bırakmak, bağından kurtulmak/bağını çözmek" anlamındaki talâk kelimesi fıkıh terimi olarak belli lafızlarla nikâh akdinin bozulmasını ifade eder. Türkçe karşılığı boşama ve boşanmadır. Kur'ân-ı Kerîm'in 65. sûresine isim olan talâk ve aynı kökten türeyen kelimeler âyet ve hadislerde çok defa terim anlamıyla geçer (M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "?l?" md.; Wensinck, el-Mu?cem, "?l?" md.). Başlangıçtan itibaren hadis ve fıkıh kaynaklarında "kitâbü't-talâk" boşanmayla ilgili konuların ele alındığı önemli bir bölüm oluşturur.

İslâm dini neslin devamı için tek yol olan evliliği teşvik etmiş, eşlerin evlilik birliğini, karşılıklı sevgi ve saygı ortamını olabildiğince korumalarını istemiş, talâkı da ancak evliliğin sürmesine imkân kalmadığında başvurulabilecek bir çözüm şekli olarak meşrû saymış, bazı dinlerde ve hukuk sistemlerinde görüldüğü gibi kâğıt üzerinde evli kalıp gönül ve bedence ayrı yaşamayı uygun görmemiştir. Kur'an ve Sünnet'te talâkın meşruiyeti açıkça ifade edilmekle birlikte (meselâ bk. el-Bakara 2/228-232, 236-237, 241; et-Talâk 65/1-2; Buhârî, "?alâ?", 1-4) evlilik bağının önemli bir sebep bulunmadıkça keyfî şekilde sona erdirilmesi tasvip edilmemiştir. Erkeklere eşleriyle iyi geçinmelerini ve onların kusurlarını değil olumlu yönlerini görmeye çalışmalarını öğütleyen âyet ve hadisler yanında (en-Nisâ 4/19; Müslim, "Ra?â?", 61), "Helâl şeyler içerisinde Allah'a en sevimsiz geleni boşamadır" (Ebû Dâvûd, "?alâ?", 3) ve, "Evlen, fakat boşanma, Allah zevk için evlenip boşanan erkek ve kadınları sevmez" (Heysemî, Mecma?u'z-zevâ?id, IV, 335) gibi hadislerde boşamanın dinen hoş karşılanmadığı açıkça belirtilmiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de aile içi anlaşmazlığın ortaya çıkması halinde evliliğin devamını sağlamaya yönelik bazı tedbirlere başvurulmasının, geçimsizliğin devam etmesi durumunda erkek ve kadının ailelerinden seçilecek hakemlerin onların arasını bulmaya gayret etmesinin istenmesi de (en-Nisâ 4/34-35, 128) karı-koca arasındaki uyuşmazlıkların ilk çözüm yolunun boşanma olmaması gerektiğini ortaya koymaktadır.