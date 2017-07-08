Talabani, İran'a Gidecek

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin İran'ı ziyaret edeceği belirtildi.



KYB'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Talabani'nin İranlı yetkililerin daveti üzerinde önümüzdeki hafta Tahran'a gideceği ifade edildi.



Açıklamada, Talabani'nin dostane bir ziyaret gerçekleştireceği vurgulandı ancak sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.



Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Talabani,17 Aralık 2012'de başkent Bağdat'ta beyin kanaması geçirmiş, bir gün sonra ambulans uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e sevk edilmişti. Talabani 579 günlük tedaviden ardından 20 Temmuz 2014'te Süleymaniye'ye dönmüştü.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ciddi tartışmaların yaşanmasına yol açan "bağımsızlık referandumu" öncesi Talabani'nin Tahran'a yapacağı ziyaret dikkati çekiyor.



Bunun yanında İran'ın, KBY'nin güçlü olduğu Süleymaniye kentine akan "Küçük Zap Suyu'nu" ramazanın 1'inci gününden itibaren yaklaşık 10 gün boyunca kesmesi de ciddi tepkilere neden olmuştu.