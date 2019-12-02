Taktik Tunç'tan, gol Kuzeyin Kralı Sörloth'tan

02.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:58

Kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Turkcell, teknoloji ile engelleri aşmak için yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşmaya yardımcı olacak çalışma sayesinde 5G ile artırılmış ve sanal gerçeklik gibi diğer yeni nesil teknolojiler birlikte kullanıldı. Bu yeni çözümün ilk kez denendiği projede, erken doğuma bağlı kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki taraftar Tunç Genç sanal gerçeklik gözlüğü ile Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un kafasına taktığı kameradaki görüntüleri görerek 5G ile golcü futbolcuyu yönlendirdi. 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikme süresi sayesinde talimatları anında alan futbolcu, takım arkadaşı kaleci Erce Kardeşler'e gol atarak genç taraftarın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.

"Teknolojimizle hayatlara değer katıyoruz"

Engellilerin hayatını teknoloji sayesinde kolaylaştırabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "5G teknolojisinin konuşulmaya başladığı ilk günden bu yana dile getirdiğimiz gibi 5G, sadece ses ve veri taşıyan bir teknoloji değil, hayata değer katacak yenilikleri de beraberinde getiren bir dijitalleşme teknolojisidir. 5G sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süresi sayesinde hayatın birçok alanında şu anda hayalini bile kurmakta güçlük çekeceğimiz yenilikleri bize sağlayacak. Engellilerimizi de hayatın içine daha çok katabilmek için teknolojimizi onların hizmetine sunarak yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler