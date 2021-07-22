Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da taksi ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da taksi ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Mustafa Tekin Özerk yönetimindeki 01 AHD 664 plakalı otomobil ile Nuri Sever yönetimindeki 01 T 0791 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu taksi sürücüsü Sever, ismi öğrenilemeyen bir yolcu ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. 2 araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yola fırlayan çocuğa taksi çarptı
Yola fırlayan çocuğa taksi çarptı
Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada
Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Fatma Girik Düm Tek Tek Demet Akalın Kadir Doğulu
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 12:19:41. #1.14#

title