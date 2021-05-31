Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik yapılan yol uygulamasında taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs 4'ü Özbekistan 21'i Afganistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmenle birlikte suçüstü yakalandı.

Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik yapılan yol uygulamasında taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs 4'ü Özbekistan 21'i Afganistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmenle birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik Bahçe ve Düziçi ilçelerinde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki ayrı takside 4'ü Özbekistan 21'i Afganistan uyruklu olmak üzere 25 düzensiz göçmen yakalandı. Araçların arka koltuk ve bagaj kısmından indirilen 25 düzensiz göçmen jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Taksi şoförleri hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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