Taksiyi vermeyen babasını bıçaklayarak öldürdü(2)
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Taksiyi vermeyen babasını bıçaklayarak öldürdü(2)

23.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:34
Taksiyi vermeyen babasını bıçaklayarak öldürdü(2)

TUTUKLANDIZonguldak'ın Kozlu ilçesinde, taksiyi kendisine vermeyen babası Mehmet Şensoy'u (50) bıçaklayarak öldüren Egemen Şensoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, taksiyi kendisine vermeyen babası Mehmet Şensoy'u (50) bıçaklayarak öldüren Egemen Şensoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Egemen Şensoy, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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