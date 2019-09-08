08.09.2019 06:31

Taksiye silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi, Albay Faik Sözdener Caddesi'nde motosikletli bir şahıs bir taksiyi hedef aldı. Silah sesini duyan polisler kısa sürede olay yerine geldi. Seken kurşun parçasıyla yaralanan bir vatandaş olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay yeri güvenlik çemberine alındı

Olay, Kadıköy ilçesi, Caferağa Mahallesi, Albay Faik Sözdener Caddesi'nde meydana geldi. Saat 04.20 sıralarında motosikletli bir kişi yolun sağında müşteri bekleyen Tarık Tekin yönetimindeki 34 THB 99 plakalı taksiyi hedef aldı. İlk belirlemelere göre dört kurşun sıkan silahlı saldırgan olay yerinden hızla ayrıldı. Kurşunlardan birisi aracın sürücü kapısına denk gelirken o sırada yoldan geçen Mehmet Okuyucugil seken kurşun parçasıyla hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulans da ilk müdahalesi yapılan Okuyucugil tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri taksiyi ve çevresini inceledi

Olayın meydana geldiği noktaya çağrılan Olay Yeri İnceleme ekipleri silahtan çıkan boş kurşun kovanlarını ve araca isabet eden kurşun deliğini inceledi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA