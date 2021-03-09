Taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı
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Taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

09.03.2021 00:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:16
Taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı.

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun altındaki sitenin bahçesine uçtu.

Kaza, Efeler Mahallesi Selvi caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Selvi caddesi üzerinde 68 AAF 137 plakalı otomobil ile seyir halinde olan S.Ç, cadde üzerindeki kırmızı ışıkta bekleyen M.E'nin kullandığı 09 T 7036 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ç direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan bir sitenin bahçesine uçtu. Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sitenin bahçesine uçan aracın şoförü S.Ç yaralanırken, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ticari taksi şoförü ile arkada yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle cadde kısa süreli trafiğe kapanırken, bahçeye uçan otomobil çekici yardımıyla çıkartıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı
Taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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