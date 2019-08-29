Taksiye çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Abdülkerim Çakmak'ın kullandığı 07 AGR 059 plakalı motosiklet, Aşağı Hisar Mahallesi 4599 Sokak'ta Mehmet Ali Manav'ın kullandığı 07 J 0103 plakalı ticari taksiye yandan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.
Çakmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.