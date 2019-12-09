Taksiye binme meselesi kavgaya dönüştü
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Taksiye binme meselesi kavgaya dönüştü

Eskişehir'de, iki grup arasında 'Taksiye binme meselesi' nedeniyle çıkan kavga karakolluk oldu.

09.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:15
Taksiye binme meselesi kavgaya dönüştü

'de, iki grup arasında 'Taksiye binme meselesi' nedeniyle çıkan karakolluk oldu.


Alınan bilgilere göre; olay ilçesi Hoşnudiye Mahallesinde yaşandı. Dün gece saat 02.00 sıralarında M.D. (24), E.C.B. (21), Y.Y.B. (20), M.E. (20) ve M.K.K. (22), B.T.C. (20) 'Taksiye binme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirini darp etti. Ardından olay yerine sevk edilen ekipleri, şahısları yakalayarak ifadelerini almak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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