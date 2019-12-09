Taksiye binme meselesi kavgaya dönüştü

09.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:15

Eskişehir'de, iki grup arasında 'Taksiye binme meselesi' nedeniyle çıkan kavga karakolluk oldu.



Alınan bilgilere göre; olay Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesinde yaşandı. Dün gece saat 02.00 sıralarında M.D. (24), E.C.B. (21), Y.Y.B. (20), M.E. (20) ve M.K.K. (22), B.T.C. (20) 'Taksiye binme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirini darp etti. Ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şahısları yakalayarak ifadelerini almak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA