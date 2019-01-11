Taksit yönetmeliğinde değişiklik

Taksit süreleri ile taksit yapılamayacak sektörleri belirleyen ifadeler yönetmelikten çıkarılırken, ilgili fıkra; bu konudaki değişikliklerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının görüşü alınarak BDDK tarafından yapılacağı şeklinde değiştirildi.