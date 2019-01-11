Taksit yönetmeliğinde değişiklik

Taksit süreleri ile taksit yapılamayacak sektörleri belirleyen ifadeler yönetmelikten çıkarılırken, ilgili fıkra; bu konudaki değişikliklerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının görüşü alınarak BDDK tarafından yapılacağı şeklinde değiştirildi.

Taksit yönetmeliğinde değişiklik

Taksit süreleri ile taksit yapılamayacak sektörleri belirleyen ifadeler yönetmelikten çıkarılırken, ilgili fıkra; bu konudaki değişikliklerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının görüşü alınarak BDDK tarafından yapılacağı şeklinde değiştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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