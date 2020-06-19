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Taksit sayısındaki düzenleme turizmcileri sevindirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yaptığı düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığının, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt içindeki harcama taksitlerini 18 aya çıkarması turizm sektöründe sevinçle karşılandı.

Taksit sayısındaki düzenleme turizmcileri sevindirdi
19.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:22

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yaptığı düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığının, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt içindeki harcama taksitlerini 18 aya çıkarması turizm sektöründe sevinçle karşılandı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan, denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleri, antik kentleri ve hizmet kalitesiyle öne çıkan Antalya ve Muğla'daki turistik tesisler yerli turistler için kapılarını açtı.

BDDK'nin yaptığı düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığının, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt içindeki harcama taksitlerinin 18 aya yükseltmesine ilişkin esasların yer aldığı yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sektör temsilcileri, taksit sayısındaki artışın iç pazardaki rezervasyonlara ivme kazandıracağı görüşünde birleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının yaptığı tanıtım çalışmalarının yanında sektöre verilen bu destek de turizmcileri memnun etti.

Alınan kararı sevinçle karşılayan sektör temsilcileri, taksit sayısındaki artışın pandemi sürecinde zor günler geçiren turistik tesislere can suyu olacağı görüşünde.

Antalya misafirlerini bekliyor

Geçen yıl 15 milyon 644 bin 108 yabancı turistin ağırlandığı Antalya'daki turistik tesislerde misafirlerin sağlığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı tedbirler alındı.

Kısıtlamaların kaldırıldığı, "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni döneme uyum sağlayan kentteki turistik tesisler, güvenli ve sağlıklı turizm taahhüdüyle tatilcileri ağırlamaya başladı.

"Tüketiciye vadeli tatil imkanı sundu"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, taksit sayısındaki artışın sektöre pozitif yansıdığını söyledi.

Ticaret Bakanlığının aldığı kararı, "Hem tüketici için hem ilgili kuruluşlar için önemli bir destek, iç piyasa hareketi açısından önemli bir adım" olarak nitelendiren Çorabatır, kamu bankalarının da iç piyasayı canlandırmak için tatil kredileriyle tüketicinin hizmetinde olduğunu aktardı.

Kredi kartına taksit imkanının turizmin genelini ilgilendiren hava yolu, acente ve konaklama sektörü için olumlu olduğunu vurgulayan Çorabatır, piyasadaki fiyatları takip ederek değerlendiren tüketicinin tatilde önemli avantaj yakalayacağını vurguladı.

"Belge alan tesis sayısı 140'a ulaştı"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da yeni uygulamanın turizmde hareketlilik sağlayacağını anlattı.

Sektörün canlanacağını dile getiren Atmaca, "Sadece otellere değil, tüm turizm sektörüne verilen bir destek. Taksit açıklaması, satışlara yansıdı, rezervasyonların sayısında artış oldu. Bu yüzden tesisler de açılmaya başladı." diye konuştu.

Seyahat yasaklarının kalkmasıyla biraz daha hızlı hareket edileceğine dikkati çeken Atmaca, önce seyahat yasaklarının kalkması ve vaka sayılarının azalması gerektiğini anlattı.

Otellerde misafirlerin sağlığı için her türlü tedbirin alındığına değinen Atmaca, "Herkes gönül rahatlığıyla tatilini yapabilir. Belge alan tesis sayısı 140'a ulaştı. Ay sonuna kadar tüm tesislerimiz bakanlığın istediği sağlıklı turizm sertifikasını almış olacak. Oteller hazır." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise tatil kredilerinin verilmesi ve iç pazardaki kredi kartı taksitlerinin 18 aya çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Turizm sektöründe bu bir itici güç oldu, kaldıraç görevi sağladı." diyen Yağcı, desteklerin, sektörün canlanması için önemli avantajlar sağlayacağını belirtti.

"Tatil için güzel bir fırsat"

Muğla'da, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, taksit süresinin 18 aya çıkarılmasının tatile çıkmak isteyenler için güzel fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise uygulamanın salgın sonrası da devam etmesini istedi. Taksitli tatilin sektöre etkisini değerlendiren Esin, "İç pazar için moral oldu. Marmaris olarak misafirleri bekliyoruz." diye konuştu.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, iç pazarda hareketliliğin temmuz itibarıyla artacağını bildirdi.

Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, taksit süresinin artırılmasının insanlara rahat seyahat etme ve tatil yapma imkanı sunduğunu vurguladı.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu da bakanlığın aldığı kararın turizmin hareketlenmesi adına önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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