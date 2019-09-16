16.09.2019 18:48

Taksisinin aynasını kıran kadını tekme tokat dövdü

Taksiciden ilginç savunma

"Kendimi savunmak için dövdüm"

"Ayna dünyanın parası" dedi, kadını tekme tokat dövdü

"10 liraya müşteri taşıyoruz"

BOLU - Bolu'da, tartıştığı taksicinin aracından inerek aynasını kıran kadın, taksici tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Köroğlu mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Y. isimli ticari taksi sürücüsü araçta bulunan alkollü olduğu iddia edilen Gülhanım Ş. ile tartıştı. Tartışmanın ardından otomobilden inen kadın yolcu, aracın sağ aynasını kırdı. Aynanın kırıldığını gören taksi şoförü, aracından inerek aynayı kıran kadına tekme ve yumruklarla saldırdı. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, diğer vatandaşlar tarafından taksicinin elinden kurtarıldı. Yaşanan bu olay vatandaşların cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olayın ardından taksi sürücüsü Nurettin Y., emniyet müdürlüğüne giderek Gülhanım Ş.'den şikayetçi oldu.

"Ben tamamen kendimi savundum"

Yaşanan olayı anlatan taksi sürücüsü Nurettin Y., "Köroğlu mahallesine bir müşteriye giderken alkollü bir kadın yola çıktı. Arabanın önünü kesince durmak zorunda kaldım. Arabanın önüne oturdu. Binmeden önce alkollü olduğunu bilmiyordum. Ben müşteriye gidiyorum, iner misin dedim. Ama inmedi. Sonra tartıştık. Sonra ben ışıklarda durdum ve yine iner misin dedim. Yine inmedi. Ben indirmeye çalışırken küfür etmeye başladı. Sonra indirdim diye arabaya saldırdı. Arabanın aynasını kırdı. Elindeki telefonla kaputun üzerine vurdu. Arabayı tekmelemeye başladı. Arabadan uzaklaştırdıktan sonra bana saldırdı. İttikçe yine bana geri geldi. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Ben tamamen kendimi savundum. Eğer engel olmasam arabayı parçalayacak. Çok alkollüydü. Ayakta duracak hali yoktu" dedi.

Nurettin Y., pişman olduğunu ifade ederek, "Kadınlarla kavga etmek iyi birşey değil. Engel olmasam belki arabanın camını da kıracaktı. Yoldan taş alıp camını kırsa dünyanın parası. Biz ekmek için 10 liraya yolcu taşıyoruz. Kadın, ben alkollüydüm diyerek işin içinden çıkacak. Biz 3 kuruş kazanmak için uğraşıyoruz ama başımıza böyle istenmeyen şeyler geliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA