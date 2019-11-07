Taksisinde unutulan dövizi sahibine teslim etti

07.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:28

Taksi sürücüsü Ahmet Cihan Ay, İstanbul Havalimanı'ndan aracına binen bir müşterisinin unuttuğu, içerisinde yaklaşık 128 bin lira değerinde döviz ve dizüstü bilgisayar olan çantayı sahibine teslim etti.

İstanbul Havalimanı'nda başkasına ait bir araçta taksi şoförü olarak çalışan 35 yaşındaki Ay, dün tarifeli uçakla Irak'ın Erbil şehrinden gelen makine mühendisi Hakan Gölkaya'yı aracına aldı.

Ablasının yanına giden Gölkaya'yı Üsküdar'a bırakan Ay, dönüşte müşterisinin çantasını arka koltukta unuttuğunu fark ederek, durumu hemen İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'a bildirdi.

Çantasını unuttuğunu anlayan Gölkaya da havalimanı santralini arayarak, taksiciler kooperatifi yetkililerine ulaştı.

Hakan Gölkaya, çantasının bulunduğuna dair müjdeli haberini aldıktan sonra havalimanındaki kooperatif durağına geldi. İçinde 128 bin Türk Lirası değerinde döviz ile bir adet dizüstü bilgisayar bulunan çantasını teslim alan Gölkaya, örnek davranışından dolayı Ay'ı tebrik etti.

Gölkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan bindiği bir taksi ile ablasını ziyaret etmek üzere Üsküdar'a hareket ettiklerini söyledi.

Türkiye'ye dört valiz ve bir çanta ile geldiğini dile getiren Gölkaya, "Taksiden 4 valizi aldım ancak yolculuk telaşıyla çantayı arabada unutmuşum. Çantamda yüklü bir para vardı. Bütün senenin emeğiydi. Ayrıca bilgisayarım da vardı ve bilgisayarın içinde de önemli bilgiler vardı. Çantayı unuttuğumu fark edince hemen havalimanı ve buradaki taksi durağını aradım. İlk başta biraz korktum. Sonra oradan beni arkadaşlara yönlendirdiler. Çantanın bulunduğunu öğrencince en kısa sürede teslim ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce de unutulan çantayı teslim etti

Taksici Ahmet Cihan Ay, müşterisini Üsküdar'a bıraktıktan sonra dönüşte köprüyü geçerken arka koltukta çantayı fark ettiğini, hemen kooperatif başkanı Fahrettin Can'ı arayıp durumu bildirdiğini söyledi.

Durağa gelen yolcuya para dolu çantasını teslim ederek, insani vazifesini yerine getirdiğini kaydeden Ay, altı yıllık taksicilik yaşamında benzer bir olayı 2014 yılında Atatürk Havalimanı'nda da yaşadığını belirtti.

Iraklı iki kardeşin takside unuttuğu çanta içindeki 1 milyon avroyu da o dönemde yine sahibine teslim ettiğini dile getiren Ay, "Iraklı kardeşler, 1 milyon avro olan çantalarını arka koltukta unutmuşlardı. Sonra otellerine gidip çantayı teslim etmiştim. Ben şoför olarak çalışıyorum ve teslim ettiğim o parayı ömrüm boyunca toplayabileceğimi sanmıyorum. Helal süt emmiş birinin toplayabileceği bir para değil taksici olarak. Ama biz helal süt emdiğimiz için parayı teslim ettik. O para ile fotoğraf çektirmiştim. Parayı kendisine teslim ettiğim için de mutlu olmuştum." diye konuştu.

"Ayın Şoförü" seçildi

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Can, örnek davranış sergileyen Ahmet Cihan Ay'ı "Ayın Şoförü" seçtiklerini belirterek, durak olarak bir çeyrek altın hediye ettiklerini söyledi.

Can, "Yolcumuzun durak taksisine binmesinin önemi fazlasıyla ortaya çıktı. Arkadaşımız bu parayı buldu ve yolcumuza teslim ettik. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA