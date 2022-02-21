Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Haberler
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Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

AA - Güncel
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Muş'ta ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş 494,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

MUŞ (AA) - Muş'ta ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş 494,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan yola çıkan ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen ticari taksi ile otomobili takibe aldı.

Polis ekipleri, öncü görevi gören ticari taksiyi Muş'un girişindeki özel hareket uygulama noktasında, diğer otomobili ise Hasköy ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Thor'un da desteğiyle yapılan aramada ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş 494,45 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İki araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

AA - Güncel

Uyuşturucu, Taksi, Polis, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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