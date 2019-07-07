Taksinin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu

Taksinin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu

Hatay'da yeşil ışığa yetişmek için hızla giden motosiklet sürücüsü, önüne kıran taksi nedeniyle ölümden kıl payı kurtuldu.

Taksinin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu

Hatay'da yeşil ışığa yetişmek için hızla giden motosiklet sürücüsü, önüne kıran taksi nedeniyle ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, Antakya-İskenderun Karayolu Havaalanı mevkiinde meydana geldi. Antakya istikametine doğru ilerleyen motosikletli, yeşil ışığa yetişmek için hızını arttırdı. O sırada sol şeritte ilerleyen bir taksi sürücüsü, son anda en sağ şeride geçmek isteyince motosikletliyi sıkıştırdı. Taksiyi gören motosikletli, direksiyonu son anda yol kenarındaki patika alana kırdı. Motosikletli toz duman arasında güçlükle de olsa motosikletini durdurabildi. Motosikletlinin ölümden kıl payı kurtulduğu olay, bir başka aracın kamerasından saniye saniye görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İHA
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