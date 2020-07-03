Taksinin motoruna yılan girdi Taksinin motoruna yılan girdi Bingöl'de bir ticari taksinin motoruna yılan girdi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Taksinin motoruna yılan girdi

BİNGÖL - Bingöl'de bir ticari taksinin motoruna yılan girdi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Genç ilçesinde bir ticari taksinin motoruna yılan girdi. Yılanın motorda olduğu fark eden taksi sürücüsü, durumu Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Motora giren yılan, ekiplerin uğraşları sonucu çıkartıldı. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Yılanın bir torbaya konularak, doğal ortamına bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA