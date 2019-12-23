Taksinin motor kısmında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

23.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:06

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde taksinin motor kısmına girerek orada mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Gazipaşa Adliyesi yanındaki taksi durağında sıra bekleyen aracın motor kısmından ses geldiğini duyanlar duraktaki taksicilere durumu bildirdi. Taksinin sahibi Süha Sayın aracın yanına geldiğinde kaputu açınca bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Tüm çabalarına rağmen kediyi çıkarmayı başaramayan Süha Sayın ve taksi durağı şoförleri itfaiyeden yardım istedi.

Kaynak: DHA