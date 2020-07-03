Taksinin motor bölümünden çıkarılan yılan doğaya salındı Bingöl'ün Genç ilçesinde bir taksinin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir taksinin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede taksicilik yapan Mehmet Değişgeç, aracına yılan girdiğini görmesi üzerine itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından motor bölümüne sıkışan yılanı çıkardı.

Yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.

Kaynak: AA