Taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Haber

Taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Beylikdüzü ilçesinde, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan taksinin şoförü ile yolcusu yaralandı.

19.01.2020 18:37 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:38
Taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

ilçesinde, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan taksinin şoförü ile yolcusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'ndan istikametine giden Hüseyin T. yönetimindeki 34 TEY 49 plakalı taksi, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan Hüseyin T. ile Nijeryalı yolcusu M.L, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler