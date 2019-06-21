Taksinin çarptığı bisikletli öldü
İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksinin çarptığı bisikletli genç yaşamını yitirdi.
İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksinin çarptığı bisikletli genç yaşamını yitirdi.
Liman Caddesi'nden Bornova yönüne giden M.D. idaresindeki ticari taksi, aynı yönde ilerleyen Kaan Şahin Şenol'a (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Şenol'u Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şenol'un cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz
Son Dakika Haberleri