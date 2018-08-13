Taksinin Bagajından Esrar Çıktı

Taksinin Bagajından Esrar Çıktı

Samsun'da durdurulan bir taksinin bagaj kısmında, 6 kilo 850 gram reçine halinde esrar ele geçirildi.

Taksinin Bagajından Esrar Çıktı

Samsun'da durdurulan bir taksinin bagaj kısmında, 6 kilo 850 gram reçine halinde esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cengiz Ö. (56) yönetimindeki 38 T 0350 plakalı taksiyi, Ordu karayolu uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında 3 sırt çantasına gizlenmiş, 3 parça halinde 6 kilo 850 gram reçine halinde esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü Cengiz Ö. ile araçta bulunan 2 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Afgan uyruklu zanlıların üzerinden çıkan İran pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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