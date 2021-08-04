Taksimetreyi açmayınca cezayı yedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taksimetreyi açmayınca cezayı yedi

Taksimetreyi açmayınca cezayı yedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim Meydanı'nda taksimetreyi çalıştırmayarak turistlerden fazla para istediği iddia edilen lüks taksi sürücüsüne toplam bin 110 lira para cezası kesildi.

Taksim Meydanı'nda taksimetreyi çalıştırmayarak turistlerden fazla para istediği iddia edilen lüks taksi sürücüsüne toplam bin 110 lira para cezası kesildi. Taksicinin polisle tartışma anları kameralara yansıdı.

Olay saat 13.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bomonti'den aldığı turistleri 34 TFE 81 plakalı lüks taksisiyle Taksim Meydanı'na getiren taksici, taksimetreyi çalıştırmayarak turistlerden kısa mesafe için 200 lira ücret istedi. Duruma tepki gösteren turistler taksiciye 50 lira vermesiyle ortalık karıştı. Bavul taşıma parası da istemeyen taksici ile turistler arasında geçen ücret tartışmasına trafik polisleri de dahil oldu. Sürücünün polis ve basın mensuplarına tepkisi kameralara yansıdı. Taksi sürücüsü, trafik polisin kendisinden ehliyet ve kimlik istemesine de ısrarla karşı çıktı. Taksimetreyi de çalıştırmadığının tespit edilmesi üzerine sürücüye toplam bin 110 TL para cezası kesilirken, bağlanan araç da otoparka çekildi. Taksici ise turistlerden aldığı 100 lira ile olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Taksimetreyi açmayınca cezayı yedi
Taksimetreyi açmayınca cezayı yedi
Taksimetreyi açmayınca cezayı yedi
Taksimetreyi açmayınca cezayı yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti! Tartışma yaşadıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar
İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti! Tartışma yaşadıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar
Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu
Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Tanju Özcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mete Gazoz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taksimetreyi açmayınca cezayı yedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:11:05. #1.15#

title