Taksimetrelerin yeni tarifeye güncellenmesi için taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu
01.01.2021 14:44 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:49
Taksi kuyruğundan detaylar Taksicilerin açıklaması Kurukta bekleyenlerden detaylar İSTANBUL - Zamlı tarifenin taksimetrelere uygulanması için takisiciler uzun kuyruklar oluşturdu.
Taksi kuyruğundan detaylar
Taksicilerin açıklaması
Kurukta bekleyenlerden detaylar İSTANBUL - Zamlı tarifenin taksimetrelere uygulanması için takisiciler uzun kuyruklar oluşturdu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt