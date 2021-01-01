Taksimetrelerin yeni tarifeye güncellenmesi için taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu
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Taksimetrelerin yeni tarifeye güncellenmesi için taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

01.01.2021 14:44 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:49

Taksi kuyruğundan detaylar Taksicilerin açıklaması Kurukta bekleyenlerden detaylar İSTANBUL - Zamlı tarifenin taksimetrelere uygulanması için takisiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Taksi kuyruğundan detaylar

Taksicilerin açıklaması

Kurukta bekleyenlerden detaylar İSTANBUL - Zamlı tarifenin taksimetrelere uygulanması için takisiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksimetrelerin yeni tarifeye güncellenmesi için taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu
Taksimetrelerin yeni tarifeye güncellenmesi için taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu
Taksimetrelerin yeni tarifeye güncellenmesi için taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu
Taksimetrelerin yeni tarifeye güncellenmesi için taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

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