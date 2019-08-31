Taksimetre yoğunluğu gece de devam etti

31.08.2019 04:00

İSTANBUL 'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek için yetkili servis noktalarına gelen taksiciler, gece saatlerinde de yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapıldığının açıklanması üzerine, taksi sürücüleri de araçlarındaki taksimetre cihazlarını güncelleyerek, yeni tarife üzerinden yolcu taşıyabilmek için yetkili servis noktalarına akın etti. Yetkili servis önlerinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluğun gece saatlerinde de devam etti.

Sıra bekleyen bir sürücü, cihazların güncellenmesi için ödenmesi gereken ücreti yüksek bularak, "Taksimetrenin ayarını bekliyoruz. Taksimetre ücretine zam geldi. Şu ayarı yapmak 500 TL. İki tane soketi sokuyor, çıkarıyor 500 TL. Bizden çıkarıyorlar bu zammı böylece" dedi.

Başka bir sürücü ise, "Bu saatte gündüz kadar yoğun olmuyor. 15 dakikada sıram geldi. Pazartesi gününe kadar değişim sürer" diye konuştu.

Kaynak: DHA