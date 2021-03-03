Taksimetre satışı ve değişimi hizmeti veren 5 teşebbüsün rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
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Taksimetre satışı ve değişimi hizmeti veren 5 teşebbüsün rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

03.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:52
Taksimetre satışı ve değişimi hizmeti veren 5 teşebbüsün rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi hizmeti veren 5 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi hizmeti veren 5 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında çevrim içi yapılan toplantıya, Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Tetaş Elektronik Ltd. Şti, Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Paşa Taksimetre Ltd. Şti ve Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti'nin yetkilileri ve şikayetçi taraf katıldı.

Şirket yetkilileri, İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi hizmeti pazarında fiyatların firmaları tarafından birlikte belirlendiği iddialarına yönelik savunma yaptı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 18 Mart 2021'de açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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