BOLU (İHA) - - Taksimetre açmayan taksicilere para cezası

BOLU - Bolu'da trafik ekiplerinin denetimlerinde taksimetre açmayan ve korona virüs tedbirlerine uymayan taksi sürücülerine para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksi denetimleri kapsamında Anıtpark Kavşağında uygulama yaptı. Ekipler, seyir halindeyken durdurdukları taksilerde evrak, taksimetre, kısa mesafe, emniyet kemeri, cep telefonu ile korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Denetimlerde yolcu taşıdıkları halde taksimetre açmayan, aracında dezenfektan bulundurmayan, emniyet kemeri takmayan ve belgesi eksik olan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.