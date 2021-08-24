TAKSİMETRE AÇMADAN TURİSTLE PAZARLIK YAPAN TAKSİCİYE CEZA; TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TAKSİMETRE AÇMADAN TURİSTLE PAZARLIK YAPAN TAKSİCİYE CEZA; TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda, müşteri seçen ve istediği parayı alamayınca aracına binen turistleri indiren taksiciye, çalışma ruhsatı geçici olarak iptal olmasına rağmen trafiğe çıktığı için para cezası kesildi.

Beyoğlu'nda, müşteri seçen ve istediği parayı alamayınca aracına binen turistleri indiren taksiciye, çalışma ruhsatı geçici olarak iptal olmasına rağmen trafiğe çıktığı için para cezası kesildi. Taksici bin 483 lira idari para cezası öderken, taksisi de trafikten men edildi.

Beyoğlu'nda, 2 gün önce bir taksici, turist müşteri görünce taksimetreyi açmak istemememiş, talep ettiği parayı alamayınca turistleri aracına almayıp, başka bir turist aileyi de aynı nedenle taksiden indirmişti. Trafik ekipleri, dün Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, 34 TAS 35 plakalı taksiyi fark ederek durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücünün E. Özbek olduğu tespit edilirken, taksinin çalışma ruhsatının da 3 gün süre ile geçici olarak iptal edildiği anlaşıldı. Ekipler, çalışma ruhsatının iptaline rağmen trafiğe çıkan E. Özbek'e Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5 maddesince bin 339 TL ve 47/1D (Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere uymamak) maddesine istinaden 144 TL olmak üzere, toplamda bin 483 TL idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca, 34 TAS 35 plakalı taksiyi de trafikten men etti. Taksi, trafik çekicisi yardımıyla otoparka çekildi.

TAKSİMETRE AÇMADAN TURİSTLE PAZARLIK YAPAN TAKSİCİYE CEZA; TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
TAKSİMETRE AÇMADAN TURİSTLE PAZARLIK YAPAN TAKSİCİYE CEZA; TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
TAKSİMETRE AÇMADAN TURİSTLE PAZARLIK YAPAN TAKSİCİYE CEZA; TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
TAKSİMETRE AÇMADAN TURİSTLE PAZARLIK YAPAN TAKSİCİYE CEZA; TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı
Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Muslera Gervinho Rıza Çalımbay Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TAKSİMETRE AÇMADAN TURİSTLE PAZARLIK YAPAN TAKSİCİYE CEZA; TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 10:38:47. #1.15#

title