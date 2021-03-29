Taksim ve İstiklal'de hafta başı yoğunluğu: Maske takmayanlar gözden kaçmadı
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Taksim ve İstiklal'de hafta başı yoğunluğu: Maske takmayanlar gözden kaçmadı

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Taksim ve İstiklal'de hafta başı yoğunluğu: Maske takmayanlar gözden kaçmadı

Haftanın ilk gününde Taksim ve İstiklal Caddesi ziyaretçi akınına uğradı.

Haftanın ilk gününde Taksim ve İstiklal Caddesi ziyaretçi akınına uğradı. Güzel havayı fırsat bilenler meydanda ve caddede yoğunluk oluştururken, bazı kişilerin tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.

Haftanın ilk gününde Taksim ile İstiklal Caddesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Meydan ve cadde 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüsüyle pandemi öncesi zamanlarını aratmadı. İstiklal Caddesi'nde oluşan insan seli sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Bazı kişilerin ise tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.

(Sümer Avcı/İHA)

Taksim ve İstiklal'de hafta başı yoğunluğu: Maske takmayanlar gözden kaçmadı
Taksim ve İstiklal'de hafta başı yoğunluğu: Maske takmayanlar gözden kaçmadı
Taksim ve İstiklal'de hafta başı yoğunluğu: Maske takmayanlar gözden kaçmadı
Taksim ve İstiklal'de hafta başı yoğunluğu: Maske takmayanlar gözden kaçmadı
Taksim ve İstiklal'de hafta başı yoğunluğu: Maske takmayanlar gözden kaçmadı
Taksim ve İstiklal'de hafta başı yoğunluğu: Maske takmayanlar gözden kaçmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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