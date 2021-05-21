Taksim ve İstiklal Caddesi sessizliğe büründü

Taksim ve İstiklal Caddesi sessizliğe büründü Kısıtlama öncesinde yoğun olan İstiklal Caddesinde kısıtlamayla birlikte sessizlik hakim oldu Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu geçerli olacak kısıtlama öncesinde yoğunluğun yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, saat 21.

Taksim ve İstiklal Caddesi sessizliğe büründü

Kısıtlama öncesinde yoğun olan İstiklal Caddesinde kısıtlamayla birlikte sessizlik hakim oldu

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu geçerli olacak kısıtlama öncesinde yoğunluğun yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, saat 21.00'de başlayan kısıtlamayla birlikte adeta sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başladığı dakikadan sonra meydan, uygulamadan muaf tutulan turistlere kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama öncesinde yoğun olduğu görülen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, kısıtlamanın başladığı ilk dakikadan itibaren yavaş yavaş boşalmaya başladı. Kısıtlamanın başladığı 21.00 itibariyle polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Kısıtlamanın başlamasından kısa bir süre sonra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, adeta sessizliğe büründü. Meşhur cadde kısıtlamadan sonra sadece uygulamadan muaf tutulan turistlerin olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has