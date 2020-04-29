TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sakinliğe gömülen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havaların ısınmasıyla hareketlendi.

TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK
29.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:03
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sakinliğe gömülen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havaların ısınmasıyla hareketlendi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uyan vatandaşlar nedeniyle İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Ancak havaların ısınmasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini cadde ve sokaklara attı. Çoğu iş yerinin kapalı olmasına rağmen İstiklal Caddesi'nin yoğunluğu gözlerden kaçmadı.İstiklal Caddesi'nde kimi vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yaparken kimi vatandaşların ise hiçbir tedbir almadan dolaşmaları dikkat çekti. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haberler
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Mayıs Terör Afrin
Şu an buradasınız: TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 16:49:53. #1.14#
title