Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi
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Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi

İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Haberler | 3. Sayfa

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi Atlı polislerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara izin belgesi soruldu İstiklal Caddesi'ne akın eden turistler, atlı polislere yoğun ilgi gösterdi Taksim İstiklal Caddesi giriş ve çıkışlarında Beyoğlu zabıta ekipleri ve Beyoğlu İlçe...

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi

Atlı polislerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara izin belgesi soruldu

İstiklal Caddesi'ne akın eden turistler, atlı polislere yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL - Taksim İstiklal Caddesi giriş ve çıkışlarında Beyoğlu zabıta ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sıkı denetim gerçekleştirdi. Atlı polislerin de yer aldığı denetimlerde İstiklal Caddesi'ne giren çıkan herkese izin belgesi ve pasaport soruldu.

Tam kapanmanın ilk gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi. Denetimlere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu zabıta ekipleri, atlı polisler ve polis köpekleri de katıldı. İstiklal Caddesi'ne giren ve çıkan herkese izin belgesi ve pasaport soruldu. İzin belgesi olmayan bir kişiye idari para cezası yazıldı.

Taksim'in tadını turistler çıkardı

Turistler güzel havanın etkisi ile Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Turistlerin atlı polislere ilgisi de yoğundu. Bir turist atlı polislerle özçekim yaptı. Denetimlerin hız kesmeden gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tam kapanma denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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