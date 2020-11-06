Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Kovid-19 denetimi
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Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Kovid-19 denetimi

06.11.2020 05:47 | Son Güncelleme: 06.11.2020 05:52

Koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, paket servisi yapan işletmeler, kuaför, berber ve çay ocağı gibi yerlerde denetim yaptı.

Koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, paket servisi yapan işletmeler, kuaför, berber ve çay ocağı gibi yerlerde denetim yaptı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Kovid-19 denetimi
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Kovid-19 denetimi
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Kovid-19 denetimi
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Kovid-19 denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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