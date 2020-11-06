Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Kovid-19 denetimi

Koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, paket servisi yapan işletmeler, kuaför, berber ve çay ocağı gibi yerlerde denetim yaptı.