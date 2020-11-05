Son dakika haberleri! Ümraniye'de Kovid-19 denetimi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında polis ekipleri, paket servisi yapan işletmeler, kuaför, berber ve çay ocağı gibi yerlerde denetim yaptı.