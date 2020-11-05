Son dakika haberleri! Ümraniye'de Kovid-19 denetimi
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Son dakika haberleri! Ümraniye'de Kovid-19 denetimi

05.11.2020 23:50 | Son Güncelleme: 05.11.2020 23:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre Koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında polis ekipleri, paket servisi yapan işletmeler, kuaför, berber ve çay ocağı gibi yerlerde denetim yaptı.

Koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında polis ekipleri, paket servisi yapan işletmeler, kuaför, berber ve çay ocağı gibi yerlerde denetim yaptı.

Son dakika haberleri! Ümraniye'de Kovid-19 denetimi
Son dakika haberleri! Ümraniye'de Kovid-19 denetimi
Son dakika haberleri! Ümraniye'de Kovid-19 denetimi
Son dakika haberleri! Ümraniye'de Kovid-19 denetimi
Son dakika haberleri! Ümraniye'de Kovid-19 denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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