Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kademeli normalleşme süreci kapsamında uzun bir aranın ardından kısıtlamasız bir cumartesi geçiren vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti.

Kademeli normalleşme süreci kapsamında uzun bir aranın ardından kısıtlamasız bir cumartesi geçiren vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine akın etti. İğne atsan yere düşmez dedirten yoğunluk korana virüse adeta davetiye çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada kademeli bir şekilde normalleşme adımları atılacağını ve uzun bir aranın ardından cumartesi günü kısıtlama uygulanmayacağını açıklamıştı. Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. İnsan selinin yaşandığı cadde ve meydanda, polis ve zabıta ekipleri sürekli olarak vatandaşlara korona virüs tedbirlerine yönelik uyarılarda bulundu. İğne atsan yere düşmez dedirten yoğunluk adeta korona virüse davetiye çıkardı. Öte yandan kalabalık içerisinde yürüyen bazı vatandaşların maske bile takmadığı, bazılarının ise çenesinin altında takarak yürüdükleri görüldü. - İSTANBUL

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Aziz Yıldırım Merih Demiral Roland Garros Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 20:43:09. #1.14#

title