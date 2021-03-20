Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

İstanbul'da üçüncü kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yine akın etti.

İstanbul'da üçüncü kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yine akın etti. Havadan görüntülenen yoğunluk ise dikkat çekti.

Kontrollü normalleşmeyle birlikte kısıtlamanın olmadığı 3'üncü cumartesi gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine vatandaşların akınına uğradı. Kentin en uğrak noktalarından biri olan meydana gezmeye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı