TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE 65 YAŞ ÜSTÜ YOĞUNLUĞU
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TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE 65 YAŞ ÜSTÜ YOĞUNLUĞU

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla doldu.

TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE 65 YAŞ ÜSTÜ YOĞUNLUĞU
24.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:54
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla doldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 3'üncü defa sokağa çıktı. Saat 14: 00'dan 20: 00'a kadar izinli olarak sokağa çıkanlardan bazıları Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaparken bazıları da arkadaşlarıyla buluşup sohbet etti. Koşu yapanlar da kameraya yansıdı. Turgay Bozdemir, "Bu dönemde sokağa çıkmamak güzel, bizim gibi yaşlılar için haftada bir iyi oluyor. İlk çıktığımda ayaklarım tutuldu. Bu bayram sokağa çıkmanın yasaklanması iyi oldu. Herkes sokağa çıksa hastalık daha da ilerleyecek, o ona sarılacak akraba ziyareti derken, bu yasak iyi oldu. 74 yaşındayım, 52 yıldır İstanbul'dayım ben böyle bir bayram hiç görmedim hiç de bu kadar eve kapanmamıştım. İnşallah 5-10 güne her şey daha iyi olur" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Taksim Meydanı

-Sokağa çıkan yaşlılar

-Sohbet edenler

-Yürüyüş yapanlar

-İstiklal Caddesi

-Gezi Parkı

-Koşu yapanlar

-Parkta oturanlar

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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