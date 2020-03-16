Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi
İSTANBUL'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.
16.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:06
İSTANBUL'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde az sayıda kişinin olduğu görüldü.
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Kaynak: DHA